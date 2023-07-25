Маркелов Сергей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркелов Максим
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Смерть
Неизвестно