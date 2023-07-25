Маркелов Сергей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелов Сергей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркелов Максим

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Смерть
Неизвестно
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