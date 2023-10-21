Котельников Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотельников Николай Петрович

Котельников Николай Петрович

avatar

Место рождения

село Полоцкое Самойловский р - он Саратовская обл.

Дата рождения

08.08.1928

Дата смерти

07.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

село Полоцкое Самойловский р - он Саратовская обл.
Рождение ребёнка
30.12.1950

Дочь: Коростылёва - Олейник Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Котельникова Александра Фёдоровна

село Полоцкое Самойловский район Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котельникова - Бедринцева Александра Фёдоровна

Смерть
07.11.1974
село Полоцкое Самойловский р - он Саратовская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close