Котельников Николай Петрович
Место рождениясело Полоцкое Самойловский р - он Саратовская обл.
Дата рождения08.08.1928
Дата смерти07.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
село Полоцкое Самойловский р - он Саратовская обл.
Рождение ребёнка
30.12.1950
Дочь: Коростылёва - Олейник Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Котельникова Александра Фёдоровна
село Полоцкое Самойловский район Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1974
село Полоцкое Самойловский р - он Саратовская обл.