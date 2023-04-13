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Маркова Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

01.02.1915

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Марков Петр Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Семенович

Рождение ребёнка
04.04.1867

Сын: Марков Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Семенович

Рождение ребёнка
06.02.1870

Дочь: Никанорова Христина Ивановна

Отец ребёнка: Марков Иван Семенович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Марков Филипп Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Семенович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Овсяницкая Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Марков Иван Семенович

Рождение ребёнка
14.04.1880

Сын: Марков Иван Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Семенович

Рождение ребёнка
04.04.1883

Сын: Марков Василий Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Семенович

Рождение ребёнка
12.01.1886

Сын: Марков Яков Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1915
Причина смерти: сердце