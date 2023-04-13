Маркова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти01.02.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Марков Петр Иванович
Отец ребёнка: Марков Иван Семенович
Рождение ребёнка
04.04.1867
Отец ребёнка: Марков Иван Семенович
Рождение ребёнка
06.02.1870
Дочь: Никанорова Христина Ивановна
Отец ребёнка: Марков Иван Семенович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Марков Иван Семенович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Овсяницкая Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Марков Иван Семенович
Рождение ребёнка
14.04.1880
Сын: Марков Иван Иванович
Отец ребёнка: Марков Иван Семенович
Рождение ребёнка
04.04.1883
Отец ребёнка: Марков Иван Семенович
Рождение ребёнка
12.01.1886
Сын: Марков Яков Иванович
Отец ребёнка: Марков Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1915
Причина смерти: сердце