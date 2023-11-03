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Семён Иванович
Семён Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван Федорович
1823 г.р.
Мать
Мария Павловна
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Иван Федорович
Мать:
Мария Павловна
Смерть
Неизвестно
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