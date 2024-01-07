Мочалова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1822 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Тургенево, Коровинская волость, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1826 ст.
Дочь: Маёршина Минодора Панкратовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Коровино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно