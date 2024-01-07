Мочалова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1822 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Тургенево, Коровинская волость, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1826 ст.

Дочь: Маёршина Минодора Панкратовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Коровино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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