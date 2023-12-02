Лежева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Лежева Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Лежев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Лежев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Лежев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Лежев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лежева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лежев Василий Иванович
Место жительства
1910
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Лежев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно