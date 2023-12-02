Лежева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежева Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Лежева Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Лежев Василий Иванович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лежев Родион Васильевич

Отец ребёнка: Лежев Василий Иванович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лежев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Лежев Василий Иванович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лежев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лежев Василий Иванович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лежева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лежев Василий Иванович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Место жительства
1910
Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лежев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Лежев Василий Иванович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лежев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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