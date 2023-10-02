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Боев Филипп Игнатьевич
Боев Филипп Игнатьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1888
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Боева Домна Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать:
Боева Домна Алексеевна
Смерть
Неизвестно
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