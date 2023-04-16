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(Иванова) Наталья Дмитриевна
(Иванова) Наталья Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иванов Дмитрий Антонович
Около 1926 г.р.
Мать
Иванова (Капелина) Капиталина (Капа)
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Иванов Дмитрий Антонович
Мать:
Иванова Капиталина (Капа)
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