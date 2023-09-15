Бобровский Федот Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровский Федот Борисович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Путятина Аграфена Федотовна

Мать ребёнка: Бобровская Екатерина Григорьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Бобровский Ульян Федотович

Мать ребёнка: Бобровская Екатерина Григорьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровская Екатерина Григорьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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