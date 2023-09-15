Бобровский Федот Борисович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Путятина Аграфена Федотовна
Мать ребёнка: Бобровская Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Бобровский Ульян Федотович
Мать ребёнка: Бобровская Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно