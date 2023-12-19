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(Новикова) Акулина Орестовна
(Новикова) Акулина Орестовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Новиков Орест Егорович
1862 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Новиков Орест Егорович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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