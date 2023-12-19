(Новикова) Акулина Орестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новикова) Акулина Орестовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Новиков Орест Егорович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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