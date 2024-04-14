Турков Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1964
Дочь: Киреева (Туркова) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Туркова (Фроликова) Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
1969
Сын: Турков Александр (Саша) Сергеевич
Мать ребёнка: Туркова (Фроликова) Любовь Андреевна
Смерть
Неизвестно