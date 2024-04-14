Турков Сергей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турков Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркова (Фроликова) Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
24.02.1964

Дочь: Киреева (Туркова) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Туркова (Фроликова) Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
1969

Сын: Турков Александр (Саша) Сергеевич

Мать ребёнка: Туркова (Фроликова) Любовь Андреевна

Смерть
Неизвестно

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