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Хромцов Иван Федорович

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1685

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Хромцов Федор Тимофеевич

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Хромцов Василий Иванович

Мать ребёнка: Хромцова Феодосия Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Хромцов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Хромцова Феодосия Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хромцова Феодосия Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Коротеев Федор Иванович

Мать ребёнка: Хромцова Феодосия Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромцова Феодосия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1763
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