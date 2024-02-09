Хромцов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1685
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Хромцов Федор Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Хромцова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Хромцова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хромцова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Хромцова Феодосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1763