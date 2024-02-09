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Рукосуев Иван Андриянович

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Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Рукосуев Андриян Егорович

Мать: Рукосуева Александра Прокофьевна (Прокопьевна)

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Татьяна Александровна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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