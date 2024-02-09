Рукосуев Иван Андриянович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рукосуева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рукосуева Татьяна Александровна
Смерть
Неизвестно