Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГС
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Рождение
Неизвестно

Отец: Сокур Василий Александрович

Мать: не указана