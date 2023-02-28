Куранов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения01.05.1906 ст.
Дата смерти27.08.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1906 ст.
Отец: Куранов Петр Андреевич
Восприемники: мещанин Иоанн Петрович Афанасьев и казачка девица Клавдия Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-55 файл 29 номер 73
Смерть
27.08.1906 ст.
Умер от катара кишок в возрасте 4 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-57 файл 31 номер 96