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Куранов Николай Петрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.05.1906 ст.

Дата смерти

27.08.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1906 ст.

Отец: Куранов Петр Андреевич

Мать: Куранова Зиновия Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Иоанн Петрович Афанасьев и казачка девица Клавдия Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-55 файл 29 номер 73
Смерть
27.08.1906 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от катара кишок в возрасте 4 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-57 файл 31 номер 96
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