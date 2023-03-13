Гусева Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Гусевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Гусевъ Яковъ

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Петръ