Гусева Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гусевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гусевъ Яковъ
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Петръ