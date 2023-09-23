Князюк алексей владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князюк алексей владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.2015

Дочь: Князюк ксения алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.2020

Дочь: Князюк полина алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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