Князюк алексей владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.2015
Дочь: Князюк ксения алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.2020
Дочь: Князюк полина алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности