Маремьяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаремьяна Михайлова

Маремьяна Михайлова

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Федор Иванов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ермолаев Филип Федоров

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Ермолаев) Федосия Федорова

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Ермолаева) Степанида Федорова

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Ермолаева) Марфа Федорова

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.04.1825

Дочь: (Ермолаева) Александра Федорова

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.