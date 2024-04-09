Маремьяна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Ермолаев) Федосия Федорова
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Ермолаева) Степанида Федорова
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Ермолаева) Марфа Федорова
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванов
Рождение ребёнка
20.04.1825
Дочь: (Ермолаева) Александра Федорова
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Иванов
Смерть
Неизвестно