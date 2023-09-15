Ваничкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваничкин Василий

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

01.07.1882

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1882

Отец: Ваничкин Филипп

Мать: Ваничкина Ирина

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1923

Сын: Ваничкин Александр

Мать ребёнка: Ваничкина Пелагея

Рождение ребёнка
15.08.1925

Сын: Ваничкин Владимир

Мать ребёнка: Ваничкина Пелагея

Кондуки, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкина Зинаида

Мать ребёнка: Ваничкина Пелагея

Смерть
1946
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Всехсвятское кладбище, планшет 15, квадрат 6. 8
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