Ваничкин Василий
Место рождения
Дата рождения01.07.1882
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1882
Отец: Ваничкин Филипп
Мать: Ваничкина Ирина
Рождение ребёнка
28.08.1923
Сын: Ваничкин Александр
Мать ребёнка: Ваничкина Пелагея
Рождение ребёнка
15.08.1925
Сын: Ваничкин Владимир
Мать ребёнка: Ваничкина Пелагея
Кондуки, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкина Зинаида
Мать ребёнка: Ваничкина Пелагея
Смерть
1946
Похороны
Неизвестно
Всехсвятское кладбище, планшет 15, квадрат 6. 8