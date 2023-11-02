Мавра Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти30.10.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Змейкин Андрей
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Афанасия
Отец ребёнка: Змейкин Андрей
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Змейкин Никифор
Отец ребёнка: Змейкин Андрей
Рождение ребёнка
15.06.1877
Сын: Змейкин Мефодий
Отец ребёнка: Змейкин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Змейкин Андрей
Смерть
30.10.1902