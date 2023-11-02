Мавра Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Стефанова

Мавра Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

30.10.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Змейкин Андрей

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Афанасия

Отец ребёнка: Змейкин Андрей

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Змейкин Никифор

Отец ребёнка: Змейкин Андрей

Рождение ребёнка
15.06.1877

Сын: Змейкин Мефодий

Отец ребёнка: Змейкин Андрей

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Змейкин Андрей

Смерть
30.10.1902
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close