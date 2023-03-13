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Коноваловъ Андрей
Коноваловъ Андрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Пол
Мужской
Отец
Коноваловъ Алексей
1743 г.р.
Мать
Коновалова Алена Петрова
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Коноваловъ Алексей
Мать:
Коновалова Алена Петрова
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