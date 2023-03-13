Коноваловъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваловъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Коноваловъ Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Коноваловъ Никита

Мать ребёнка: Коновалова Алена Петрова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Варганова Агафья

Мать ребёнка: Коновалова Алена Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Коноваловъ Иванъ

Мать ребёнка: Коновалова Алена Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Коноваловъ Анисимъ

Мать ребёнка: Коновалова Алена Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Коновалова Алена Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Коноваловъ Андрей

Мать ребёнка: Коновалова Алена Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Алена Петрова

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