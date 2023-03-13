Коноваловъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Коноваловъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Коноваловъ Никита
Мать ребёнка: Коновалова Алена Петрова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Варганова Агафья
Мать ребёнка: Коновалова Алена Петрова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Коноваловъ Иванъ
Мать ребёнка: Коновалова Алена Петрова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Коноваловъ Анисимъ
Мать ребёнка: Коновалова Алена Петрова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Коновалова Алена Петрова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Коноваловъ Андрей
Мать ребёнка: Коновалова Алена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Алена Петрова