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Маркова Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.09.1814

Сын: Марков Василий Максимович

Отец ребёнка: Марков Максим Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Марков Федор Максимович

Отец ребёнка: Марков Максим Семенович

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Марков Николай Максимович

Отец ребёнка: Марков Максим Семенович

Рождение ребёнка
11.03.1821

Дочь: Маркова Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Марков Максим Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1823

Сын: Марков Матвей Максимович

Отец ребёнка: Марков Максим Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Марков Степан Максимович

Отец ребёнка: Марков Максим Семенович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Марков Герасим Максимович

Отец ребёнка: Марков Максим Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Максим Семенович

Смерть
Неизвестно