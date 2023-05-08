Маркова Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 20.09.1814
Сын: Марков Василий Максимович
Отец ребёнка: Марков Максим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Марков Максим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Марков Николай Максимович
Отец ребёнка: Марков Максим Семенович
Рождение ребёнка
11.03.1821
Дочь: Маркова Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Марков Максим Семенович
Рождение ребёнка
05.08.1823
Отец ребёнка: Марков Максим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Марков Максим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Марков Герасим Максимович
Отец ребёнка: Марков Максим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно