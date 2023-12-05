Новиков Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Новикова Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Татьяна
в Кирзе с 1906 из Вологодской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно