Новиков Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Георгий

Новиков Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Новикова Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Новиков Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Татьяна

в Кирзе с 1906 из Вологодской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close