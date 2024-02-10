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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1988

Сын: Ветюгов Сергей

Отец ребёнка: Ветюгов Александр

г. Копейск
Рождение ребёнка
31.08.1990

Дочь: Горбунова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Ветюгов Александр

г.Копейск Челябинской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветюгов Александр

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