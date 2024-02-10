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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1988
Сын: Ветюгов Сергей
Отец ребёнка: Ветюгов Александр
г. Копейск
Рождение ребёнка
31.08.1990
Дочь: Горбунова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Ветюгов Александр
г.Копейск Челябинской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ветюгов Александр