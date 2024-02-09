Ваненская Параскева Семеновна
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ваненской Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Ваненской Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ваненской Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно