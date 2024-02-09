Ваненская Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваненская Параскева Семеновна

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ваненской Василий Михайлович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Ваненской Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ваненской Василий Михайлович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваненской Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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