Парфирова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.03.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1911
Дочь: Вершинина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Парфиров Николай Иванович
Бухтеевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.03.1973
Луговое, город Ульяновск, Ульяновская область