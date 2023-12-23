Парфирова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфирова Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.03.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1911

Дочь: Вершинина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Парфиров Николай Иванович

Бухтеевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.03.1973
Луговое, город Ульяновск, Ульяновская область
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