Анна Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1787 г.р.

Дети

Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1811 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: Варфоломей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Дмитрий Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Тихонович

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Тихонович

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Степанида Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Тихонович

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Егор Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
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