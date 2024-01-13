Анна Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: Варфоломей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Тихонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Тихонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Степанида Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Тихонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Егор Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825