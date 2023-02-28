Гаршин Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения17.12.1911 ст.
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911 ст.
Крещение
18.12.1911 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1932
Сын: Гаршин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Гаршина Анастасия
Военная служба
С 07.07.1941
Воинское звание: красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаршина Анастасия
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал без вести