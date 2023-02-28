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Гаршин Григорий Степанович

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.12.1911 ст.

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911 ст.

Отец: Гаршин Степан Александрович

Мать: Гаршина Евдокия Григорьевна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
18.12.1911 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1932

Сын: Гаршин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Гаршина Анастасия

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 07.07.1941
Воинское звание: красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаршина Анастасия

Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал без вести
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