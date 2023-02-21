Гаршина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаршина Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1932

Сын: Гаршин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Гаршин Григорий Степанович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаршин Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно
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