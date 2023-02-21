Бауманн (Baumann) Агата (Agatha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бауманн (Baumann) Агата (Agatha)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бауманн Андреас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1866 ст.

Сын: Митцель Лоренц

Отец ребёнка: не указан

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
?.04.1879 ст.

Сын: Митцель Иоганнес

Отец ребёнка: не указан

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Митцель Иоганнес

Отец ребёнка: не указан

Зоряное, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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