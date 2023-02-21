Бауманн (Baumann) Агата (Agatha)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бауманн Андреас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1866 ст.
Сын: Митцель Лоренц
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.04.1879 ст.
Сын: Митцель Иоганнес
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1879 ст.
Сын: Митцель Иоганнес
Отец ребёнка: не указан
Зоряное, Одеська область
Смерть
Неизвестно