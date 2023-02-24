Мураткина Анна Авдеева
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1884
Дата смерти21.07.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
06.?.1902
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.07.1903
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния