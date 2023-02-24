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Мураткина Анна Авдеева

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

21.07.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Авдеев Николай Григорьевич

Мать: Авдеева Олимпиада Андреевна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
06.?.1902

Муж: Мураткин Иван Павлович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.07.1903
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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