Тарасовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасовъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасовъ Дмитрій

Мать: Тарасова Олимпиада

Рождение ребёнка
10.06.1909

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Тарасова Ольга

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1910

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Тарасова Ольга

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1912

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Тарасова Ольга

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1915

Сын: Тарасовъ Иванъ

Мать ребёнка: Тарасова Ольга

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Ольга