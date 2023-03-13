Тарасовъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасовъ Дмитрій
Мать: Тарасова Олимпиада
Рождение ребёнка
10.06.1909
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Тарасова Ольга
Рождение ребёнка
06.11.1910
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Тарасова Ольга
Рождение ребёнка
26.01.1912
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Тарасова Ольга
Рождение ребёнка
08.09.1915
Сын: Тарасовъ Иванъ
Мать ребёнка: Тарасова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Ольга