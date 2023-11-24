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Точеный Сергей Васильевич
Точеный Сергей Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1958
Пол
Мужской
Отец
Точеный Василий Петрович
1927 г.р.
Мать
Точёная (Рева) Татьяна Владимировна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1958
Отец:
Точеный Василий Петрович
Мать:
Точёная Татьяна Владимировна
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