Луцкая (Бабина) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1891
Рождение ребёнка
08.12.1892
Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
08.07.1894
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Лобода Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
15.08.1897
Дочь: Тихонова Юлиана Матвеевна
Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
08.05.1899
Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
22.11.1900
Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
04.06.1902
Сын: Луцкий Митрофан Матвеевич
Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
01.08.1904
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно