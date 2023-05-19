Луцкая (Бабина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкая (Бабина) Александра Петровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1891

Муж: Луцкий Матвей Анисимович

Рождение ребёнка
08.12.1892

Сын: Луцкий Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович

Рождение ребёнка
08.07.1894

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович

Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Лобода Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович

Рождение ребёнка
15.08.1897

Дочь: Тихонова Юлиана Матвеевна

Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович

Рождение ребёнка
08.05.1899

Сын: Луцкий Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович

Рождение ребёнка
22.11.1900

Сын: Луцкий Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович

Рождение ребёнка
04.06.1902

Сын: Луцкий Митрофан Матвеевич

Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович

Рождение ребёнка
01.08.1904

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Луцкий Матвей Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно