Подзолкина Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1912
Дочь: Любовь Платоновна
Отец ребёнка: Подзолкин Платон Борисович
Рождение ребёнка
02.11.1918
Сын: Подзолкин Алексей Платонович
Отец ребёнка: Подзолкин Платон Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно