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Подзолкина Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1912

Дочь: Любовь Платоновна

Отец ребёнка: Подзолкин Платон Борисович

Рождение ребёнка
02.11.1918

Сын: Подзолкин Алексей Платонович

Отец ребёнка: Подзолкин Платон Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзолкин Платон Борисович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно