Лазарев Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазарев Виктор Алексеевич
Мать: Лазарева Мария Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1982
Дочь: Рябова Елена Алексеевнв
Мать ребёнка: Лазарева Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
06.04.1984
Дочь: Вольф Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Лазарева Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
?.09.1990
Сын: Лазарев Серьгей Алексеевич
Мать ребёнка: Лазарева Валентина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно