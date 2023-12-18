Лазарев Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарев Виктор Алексеевич

Мать: Лазарева Мария Петровна

Рождение ребёнка
22.02.1982

Дочь: Рябова Елена Алексеевнв

Мать ребёнка: Лазарева Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
06.04.1984

Дочь: Вольф Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Лазарева Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
?.09.1990

Сын: Лазарев Серьгей Алексеевич

Мать ребёнка: Лазарева Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Валентина Викторовна

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