Милька Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милька Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1884 ст.

Дочь: Милька Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Милька Лаврентий Евдокимович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.12.1887 ст.

Дочь: Милька Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Милька Лаврентий Евдокимович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1892 ст.

Сын: Милька Лазарь Лаврентьевич

Отец ребёнка: Милька Лаврентий Евдокимович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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