Милька Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1884 ст.
Дочь: Милька Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Милька Лаврентий Евдокимович
Рождение ребёнка
07.12.1887 ст.
Дочь: Милька Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Милька Лаврентий Евдокимович
Рождение ребёнка
07.11.1892 ст.
Сын: Милька Лазарь Лаврентьевич
Отец ребёнка: Милька Лаврентий Евдокимович
Смерть
Неизвестно