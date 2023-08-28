Белоглазова (Ишкова) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазова (Ишкова) Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишков Дмитрий Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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