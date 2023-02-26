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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Хомяков Анисим

Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Хомяков Кирилл Анисимов

Отец ребёнка: Хомяков Анисим

Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Хомяков Егор

Отец ребёнка: Хомяков Анисим

сельцо Высокое Тырновской волости Калужской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Хомяков Тимофей Анисимович

Отец ребёнка: Хомяков Анисим

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