?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Хомяков Анисим
Рождение ребёнка
До 1861
Отец ребёнка: Хомяков Анисим
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Хомяков Егор
Отец ребёнка: Хомяков Анисим
сельцо Высокое Тырновской волости Калужской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Хомяков Тимофей Анисимович
Отец ребёнка: Хомяков Анисим