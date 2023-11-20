Jost Artur — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиJost Artur

Jost Artur

Место рождения

Fedorowka

Дата рождения

22.04.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Fedorowka
Рождение ребёнка
20.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gatzke Herta

Alexandrowka
Рождение ребёнка
28.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gatzke Herta

Рождение ребёнка
24.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gatzke Herta

Рождение ребёнка
11.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gatzke Herta

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close