Jost Artur
Место рожденияFedorowka
Дата рождения22.04.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Fedorowka
Рождение ребёнка
20.12.1937
Alexandrowka
Рождение ребёнка
28.02.1938
Рождение ребёнка
24.06.1941
Рождение ребёнка
11.11.1943