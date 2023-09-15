Потримай Васса Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Потримай Василий Васильевич
Отец ребёнка: Потримай Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Потримай Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Потримай Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
07.08.1871
Дочь: Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Потримай Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
16.04.1874
Дочь: Ирина Васильевнв
Отец ребёнка: Потримай Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
07.08.1878
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Потримай Василий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно