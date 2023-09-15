Потримай Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Васса Дмитриевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Потримай Василий Васильевич

Отец ребёнка: Потримай Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Потримай Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Потримай Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
07.08.1871

Дочь: Феодора Васильевна

Отец ребёнка: Потримай Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
16.04.1874

Дочь: Ирина Васильевнв

Отец ребёнка: Потримай Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
07.08.1878

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Потримай Василий Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Василий Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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