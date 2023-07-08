Бирюкова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Бирюков Карп Каллиникович
Отец ребёнка: Бирюков Каллиник Зиновьевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Бирюков Дементий Каллиникович
Отец ребёнка: Бирюков Каллиник Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно