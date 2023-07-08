Бирюкова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 или 1767 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Бирюков Карп Каллиникович

Отец ребёнка: Бирюков Каллиник Зиновьевич

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Бирюков Дементий Каллиникович

Отец ребёнка: Бирюков Каллиник Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Каллиник Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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