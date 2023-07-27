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Мамаевы Александр Юрьевич
Мамаевы Александр Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Пол
Мужской
Отец
Мамаевы Юрий Иванович
1927 г.р.
Мать
Мамаевы (Соколовы) Раиса Анисимовна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Мамаевы Юрий Иванович
Мать:
Мамаевы Раиса Анисимовна
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