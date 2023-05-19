Сѣркова (Кофейникова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения16.02.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1844
Отец: Кофейниковъ Григорій
Мать: Кофейникова Матрена
Бракосочетание
28.01.1862
Муж: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.02.1863
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.11.1864
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.06.1867
Дочь: Ф.....
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.08.1869
Сын: Серковъ Андрей
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1871
Сын: Серковъ Гервасій
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ