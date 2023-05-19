Сѣркова (Кофейникова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сѣркова (Кофейникова) Евдокия

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.02.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1844

Отец: Кофейниковъ Григорій

Мать: Кофейникова Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1862

Муж: Серковъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.02.1863

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1864

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1867

Дочь: Ф.....

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1869

Сын: Серковъ Андрей

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Серковъ Гервасій

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ