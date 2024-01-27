Фетисов Fetesoff Яков James Савельевич Sam — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Fetesoff Яков James Савельевич Sam

Место рождения

Russia

Дата рождения

18.08.1884

Дата смерти

23.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1884

Отец: Фетисов Fetesoff Савелий Samuel Дмитриевич

Мать: Фетисова Мария Minnie

Russia
Упоминание
1925
селение Ново-Калифорния, Ростовской области.
В 1925 году живет в России, участвует в съезде молокан от селения Ново-Калифорния с женой и братом.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Anna Ивановна John

Смерть
23.12.1960
San Francisco County, California, United states
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