Фетисов Fetesoff Яков James Савельевич Sam
Место рожденияRussia
Дата рождения18.08.1884
Дата смерти23.12.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1884
Russia
Упоминание
1925
селение Ново-Калифорния, Ростовской области.
В 1925 году живет в России, участвует в съезде молокан от селения Ново-Калифорния с женой и братом.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Anna Ивановна John
Смерть
23.12.1960
San Francisco County, California, United states