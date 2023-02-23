Кротова Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1870
Дочь: Агриппина Фёдорова
Отец ребёнка: Кротов Фёдор Егоров
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кротов Фёдор Егоров
Смерть
Неизвестно