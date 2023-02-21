Исупова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Исупов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Григорий Иванович

Смерть
После 1816
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