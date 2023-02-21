Исупова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816