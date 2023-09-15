Федорченко Ефимия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елена Косьмина
Отец ребёнка: Федорченко Косьма Харитонович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Федорченко Михаил Косьмин
Отец ребёнка: Федорченко Косьма Харитонович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Федорченко Леонтий Косьмин
Отец ребёнка: Федорченко Косьма Харитонович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Федорченко Косьма Харитонович
Смерть
Неизвестно