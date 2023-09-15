Федорченко Ефимия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко Ефимия Ефимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елена Косьмина

Отец ребёнка: Федорченко Косьма Харитонович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Федорченко Михаил Косьмин

Отец ребёнка: Федорченко Косьма Харитонович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Федорченко Леонтий Косьмин

Отец ребёнка: Федорченко Косьма Харитонович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Федорченко Косьма Харитонович

Смерть
Неизвестно
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