Корсаков Ананий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Ананий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Алексей Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1790

Сын: Корсаков Фёдор Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1794 по 1795

Сын: Корсаков Матвей Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Корсаков Алексей Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Корсаков Николай Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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