Корсаков Ананий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсаков Алексей Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1794 по 1795
Сын: Корсаков Матвей Ананьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Корсаков Алексей Ананьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Корсаков Николай Ананьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно